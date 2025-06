Gewitter in Sachsen: Ab heute kracht es wieder - Unwetter am Mittwoch?

Dunkle Wolken und Gewitter statt Sonne und blauem Himmel: In der ersten Juniwoche knallt es im Freistaat teils gehörig. Die aktuelle Lage im Überblick.

Chemnitz. Kräftige Gewitter haben am gestrigen Sonntag auch in Sachsen den kalendarischen Sommer eingeläutet. In Chemnitz musste deshalb sogar das Hutfestival vorzeitig beendet werden.

War‘s das nun erstmal mit den Gewittern oder knallt es auch diese Woche gehörig im Südwesten des Freistaats? Die „Freie Presse“ hat bei Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig nachgefragt.

Gewitter ab Montagnachmittag

Auch am heutigen Montag können sich ab dem Nachmittag vereinzelt Schauer und Gewitter bilden, so die Meteorologin. „Aber das wird nicht so großräumig wie die letzten Tage.“

Insgesamt sollten die Gewitter flott durchziehen und relativ harmlos sein: Weder starke Winde, noch Hagel haben sie im Gepäck. Höchstwerte heute: 21 Grad Celsius.

Morgen können die Menschen im Freistaat dann etwas durchatmen. Bei Temperaturen bis 23 Grad bleibt die Region von Gewittern verschont. Ganz anders dagegen der Mittwoch.

Starkregen und Hagel am Mittwoch

„Der hält nach aktuellen Prognosen einiges bereit“, lässt die DWD-Expertin wissen. Kräftige Gewitter stehen ins Haus. Die gehen dann durchaus einher mit Starkregen, Wind und Hagel. Laut einigen Wettermodellen könnten sogar Unwetter möglich sein.

Ob diese dann aber den Südwesten treffen, ließ sich am Montagmorgen noch nicht präzise vorhersagen. Das Quecksilber klettert übermorgen auf bis zu 25 Grad Celsius.

Auch am Donnerstag bleibt die Luft grundsätzlich gewitterträchtig, so Hickmann – wie auch den Rest der Woche. „Nach dem Mittwoch sind es aber eher einzelne, lokale Schauer und Gewitter, die auftreten können und keine großflächige Gewitterzone mehr.“

Pfingstwochenende wird durchwachsen

Während am Donnerstag die Temperaturen etwa 20 Grad betragen, klettern sie am Freitag wieder leicht auf bis zu 23 Grad.

Und das anstehende Pfingstwochenende? Wer vorhat, ins Freie zu gehen, der sollte stets das Wetter im Blick haben. Zwar pendeln sich die Temperaturen bei um die 20 Grad Celsius ein, aber es wird recht durchwachsen. Cathleen Hickmann: „Immer wieder kann es örtlich zu Schauern und Gewittern kommen.“ (phy)