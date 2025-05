Gewitter statt Sonnenschein? So wird das Sachsen-Wetter an Christi Himmelfahrt

Ob nun Christi Himmelfahrt, Vatertag oder Männertag - der kommende Donnerstag ist auf jeden Fall ein Feiertag. Doch wird auch das Wetter feierlich?

Chemnitz. Kurze Woche, langes Wochenende: Christi Himmelfahrt sei Dank. Doch wie wird das Wetter am Feiertag? So viel sei verraten: Es schadet nicht, am Donnerstag einen Regenschirm bei sich zu haben.

Wer es lieber trocken hat, der kommt am heutigen Dienstag noch am ehesten auf seine Kosten, verrät Meteorologe Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Regenwetter zieht nach Sachsen

„Einzelne Schauer können zwar nicht ausgeschlossen werden, aber ansonsten bleibt es niederschlagsfrei.“ Sonne und Wolken wechseln sich ab, wobei die Wolken überwiegen dürften, so Balders. Dazu weht Wind aus Südwest, das Ganze bei Höchstwerten um die 18 Grad Celsius.

In der Nacht auf Mittwoch zieht dann von Westen her Regenwetter nach Sachsen. Der Mittwoch selbst wird nass. „Verbreitet regnet es bei Temperaturen von 16 bis 18 Grad“, prognostiziert der DWD-Experte. Damit nicht genug: Am Nachmittag können einzelne Gewitter durchziehen, böiger Wind kommt auf. „Da kann auch mal eine stürmische Böe dabei sein.“

Schauer und Gewitter am Feiertag

In der Nacht zum Donnerstag klingt das alles langsam ab. An Christi Himmelfahrt beziehungsweise am Männertag kann es aber nach wie vor zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen. Das Quecksilber klettert auf bis zu 19 Grad Celsius.

Auch am Freitag wenig Wetteränderung: Es bleibt unbeständig, nach wie vor muss man mit Schauern und auch Gewittern rechnen. Auch der Wind zieht wieder an. Dann bei Höchsttemperaturen um die 20 Grad.

Am Wochenende deutet sich eine Wetterberuhigung an, so Balders. „Am Samstag kommt bei Werten von rund 20 Grad auch mal die Sonne raus. Ähnlich am Sonntag, wobei sich dann im Bergland einzelne Schauer und Gewitter bilden können.“ Dann bei 21 bis 23 Grad.

Wohl erstmal keine Trockenperiode in Sicht

Wie es danach weitergeht – ob wir etwa wieder wie die vergangenen Wochen stabilen Hochdruckeinfluss mit zu geringen Niederschlägen haben - lasse sich derzeit nicht seriös vorhersagen.

Jedoch: „Die Wetterlage ist relativ festgefahren. Dass wir jetzt wieder ein beständiges Hochdruckgebiet kriegen mit relativ langen Trockenperioden, das halte ich aus jetziger Sicht für eher unwahrscheinlich.“ (phy)