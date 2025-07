Giraffennachwuchs im Leipziger Zoo

Giraffen gehören mit ihren ungewöhnlichen langen Hälsen zu den Stars im Zoo. Die Herde in Leipzig hat erneut Zuwachs bekommen.

Leipzig.

Die Giraffenherde im Leipziger Zoo hat Zuwachs bekommen: Die fünf Jahre alte Tamika habe ein weibliches Jungtier geboren, teilte der Zoo mit. Die Mutter habe die Geburt hervorragend gemeistert, das Junge habe die ersten wichtigen Schritte ins Leben mit Bravour absolviert. Die beiden seien dabei, sich aneinander zu gewöhnen und eine enge Beziehung aufzubauen, bevor sie in den kommenden Tagen in die Herde und in den für Besucher einsehbaren Bereich gehen.