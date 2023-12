Gläubiger stimmen für Insolvenzplan des Gashändlers Greengas

Karlsruhe/Leipzig.

Die Gläubiger des angeschlagenen Gashändlers BMP Greengas haben grünes Licht für eine Übernahme durch den Leipziger Erdgashandelskonzern VNG gegeben. Wie VNG und der aktuelle Anteilseigner EnBW in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Dienstag bekanntgaben, hat die Gläubigerversammlung am Amtsgericht Karlsruhe dem Insolvenzplan zugestimmt. Anfang August hatte BMP Greengas am Amtsgericht Karlsruhe ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Ziel des Unternehmens mit Sitz in München ist es, sich zu sanieren und an den Markt zurückzukehren.