Glastür eines Supermarkts gesprengt

Leipzig.

Ein 34-Jähriger soll die Glastür eines Supermarktes in Leipzig aufgesprengt haben. Als der Mann am Freitagabend trotzdem nicht in das Gebäude gelang, habe er sich vom Tatort entfernt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Aufgrund von Zeugenangaben konnte der 34-Jährige wenig später festgestellt werden. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. (dpa)