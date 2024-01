Glatteis-Chaos blieb in Sachsen aus: Autobahn-Unfälle am Donnerstag auf A 4 und A 72

Dresden. Im Südwesten von Sachsen ist das für Mittwoch befürchtete, ganz große Verkehrschaos offenbar ausgeblieben. Zwar verwandelte gefrierender Regen etwa im Erzgebirge Parkplätze und Gehwege mancherorts in Rutschbahnen - zum Beispiel in Bad Schlema oder Zwönitz. Größere Behinderungen oder Unfälle blieben dort zunächst aber aus.

Das winterliche Wetter hat in der Nacht zu Donnerstag im Freistaat n nach Angaben der Polizei nicht zu größeren Einsätzen geführt. "Es gab fast gar keine Einsätze", sagte ein Sprecher am Morgen. Ganz ereignislos war die Nacht aber nicht: Mehrere Lastwagen seien auf der B 6 bei Hochkirch (Landkreis Bautzen) an einer Gefällestrecke liegen geblieben, berichtete die Polizei Görlitz. Der Winterdienst habe die Straße aber freiräumen können, hieß es. Im Bereich Zwickau blieben nach Polizeiangaben ebenfalls mehrere Lkw liegen oder Fahrzeuge rutschten in Gräben. Menschen hätten sich dabei aber nicht verletzt.

Donnerstagmorgen: Unfälle auf A 4 und A 72

Dennoch mussten Autofahrer in Westsachsen Geduld mitbringen: Am frühen Donnerstagmorgen stellte eine dünne Schneedecke, unter der sich teils Glatteis verbarg, die Fahrzeuglenker vor Herausforderungen. Gegen 4 Uhr hatte sich ein Laster auf der S 282 in der Nähe der Anschlussstelle Zwickau-West (A 72) quer gestellt. Auf der A 4 zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost kam es gegen 8.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Laster und einem Opel. Der Wagen nach ersten Aussagen ins Schleudern geraten. Zwischenzeitlich mussten zwei der drei Fahrstreifen gesperrt werden.

Auf anderen Abschnitten der sächsischen Autobahnen kam es am Morgen wetterbedingt und aufgrund von Unfällen zu Behinderungen. Nach einer Übersicht des Verkehrswarndienstes der Polizei stand auf der Autobahn 4 zwischen dem Dreieck Nossen und der Anschlussstelle Wilsdruff in Richtung Dresden ein Lastkraftwagen quer und blockierte zwei Spuren. Auch auf der A 17 (Dresden-Prag) stockte der Verkehr wegen Lkw-Unfällen. Betroffen waren beide Fahrtrichtungen im Gebiet von Dresden.

Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden: Flüge gestrichen

Schnee und Eis sorgen derweil für Streichungen im Flugverkehr. Das betrifft vor allem die Flugverbindungen zwischen Frankfurt am Main und den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden, wie der Flugplan der Mittelsächsischen Flughafen AG am Donnerstagmorgen zeigte. Der Frankfurter Flughafen annullierte am Donnerstag zahlreiche Flüge: Mehr als 300 von insgesamt etwa 1000 Flügen seien gestrichen worden, sagte eine Fraport-Sprecherin.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hob am Donnerstagmorgen alle Unwetterwarnungen auf, die Warnungen für den Großteil Sachsens wurde bereits in der Nacht aufgehoben. Für den Donnerstag kündigte der DWD im mittleren und südlichen Sachsen leichten Schneefall (5 bis 10 Zentimeter Neuschnee) bis in die Abendstunden an, bei Temperaturen zwischen -3 und 0 Grad. (phy/dpa)