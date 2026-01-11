MENÜ
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Sachsen
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst morgen vor glatten Straßen
Von Patrick Hyslop
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.

Chemnitz.

Der Winter gibt in Sachsen so schnell nicht auf: Ab Montagmittag muss in Teilen des Freistaats mit spiegelglatten Straßen und Wegen gerechnet werden.

Eine diesbezügliche Glatteis-Vorabwarnung veröffentlichte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntagvormittag. Die Warnung gilt ab morgen, 12 Uhr und bis in die Nacht auf Dienstag hinein.

Betroffen sind folgende Gebiete:

  • Erzgebirgskreis
  • Kreis Zwickau
  • Vogtlandkreis

Wie der DWD berichtet, ziehen ab Montagvormittag von Westen her Niederschläge auf. Zunächst noch als Schnee, später gehen diese dann in Regen über – und gefrieren auf den kalten Böden. Die Folge: Glatteis.

„Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen zu rechnen“, so die Wetterexperten. In der zweiten Hälfte der Nacht auf Dienstag setzt sich dann von Westen her kommend mildere Luft durch, die Lage entspannt sich allmählich. (phy)

