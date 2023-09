Gleitschirm-Flieger stürzt auf Feld: Schwer verletzt

Döbeln/Chemnitz.

Ein Gleitschirm-Flieger ist bei der Landung auf einem Feld bei Döbeln (Mittelsachsen) abgestürzt. Der 31-jährige Flugschüler verletzte sich dabei schwer und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Chemnitz am Montag mitteilte. Nach bisherige Erkenntnissen hatte am Sonntagvormittag im Ortsteil Miera eine Windböe den Gleitschirm beim Landeanflug erfasst. Zu Schäden am Fluggerät konnte die Polizei keine Angaben machen. Die weiteren Untersuchungen zum Flugunfall werden von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung vorgenommen. (dpa)