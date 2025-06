Globalfoundries in Dresden: Genehmigung für Projektstart

Der Chiphersteller kann mit den ersten Schritten seiner Investition beginnen.

Dresden.

Der Chiphersteller Globalfoundries kann mit einem milliardenschweren Investitionsprojekt an seinem Standort in Dresden starten. "Diese Investition ist ein starkes Signal", sagte Europaabgeordnete Oliver Schenk (CDU) laut einer Mitteilung. Sachsen habe im weltweiten Wettlauf der Standorte in der Halbleiterbranche erneut überzeugt.