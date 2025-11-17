Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit einer neuen Glühweintasse erinnern Dresdner Unternehmer an den Einsturz der Carolabrücke im vergangenen Jahr.
Mit einer neuen Glühweintasse erinnern Dresdner Unternehmer an den Einsturz der Carolabrücke im vergangenen Jahr. Bild: Jürgen Lösel/dpa
Eine Tasse mit der Aufschrift "Es hat Boom gemacht" erinnert vor der Kulisse der Dresdner Altstadt an den Einsturz der Carolabrücke.
Eine Tasse mit der Aufschrift "Es hat Boom gemacht" erinnert vor der Kulisse der Dresdner Altstadt an den Einsturz der Carolabrücke. Bild: Jürgen Lösel/dpa
Der Dresdner Unternehmer Benjamin Venter präsentiert in einem Verkaufswagen an der Brühlschen Terrasse zwei der neuen Carolabrücke-Tassen.
Der Dresdner Unternehmer Benjamin Venter präsentiert in einem Verkaufswagen an der Brühlschen Terrasse zwei der neuen Carolabrücke-Tassen. Bild: Jürgen Lösel/dpa
Mit einer neuen Glühweintasse erinnern Dresdner Unternehmer an den Einsturz der Carolabrücke im vergangenen Jahr.
Mit einer neuen Glühweintasse erinnern Dresdner Unternehmer an den Einsturz der Carolabrücke im vergangenen Jahr. Bild: Jürgen Lösel/dpa
Eine Tasse mit der Aufschrift "Es hat Boom gemacht" erinnert vor der Kulisse der Dresdner Altstadt an den Einsturz der Carolabrücke.
Eine Tasse mit der Aufschrift "Es hat Boom gemacht" erinnert vor der Kulisse der Dresdner Altstadt an den Einsturz der Carolabrücke. Bild: Jürgen Lösel/dpa
Der Dresdner Unternehmer Benjamin Venter präsentiert in einem Verkaufswagen an der Brühlschen Terrasse zwei der neuen Carolabrücke-Tassen.
Der Dresdner Unternehmer Benjamin Venter präsentiert in einem Verkaufswagen an der Brühlschen Terrasse zwei der neuen Carolabrücke-Tassen. Bild: Jürgen Lösel/dpa
Sachsen
Glühweintasse erinnert an Einsturz der Carolabrücke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

"Es hat Boom gemacht": Beim Glühweintrinken können Dresdner und ihre Gäste fortan in Erinnerung an die eingestürzte Carolabrücke schwelgen. So sieht die Tasse aus.

Dresden.

Der Einsturz der Dresdner Carolabrücke hat das Bauwerk über Nacht überregional bekannt gemacht - und zu einem Symbol für marode Infrastruktur in Deutschland. In der aufziehenden Glühwein-Saison werden der Brücke nun neue Weihen zuteil: In der Landeshauptstadt ist ihr eigens eine Tasse gewidmet. Sie trägt die Aufschrift "Es hat Boom gemacht" und nehme so das Thema "mit Dresdner Humor auf - trocken, ehrlich und mit dem Blick nach vorn", findet Mitinitiator Torsten Meisel. 

Pro Tasse 1 Euro Spende für eine Gedenktafel

Die Tassen, die in einem Onlineshop und an einem Verkaufsstand auf dem Schlossplatz erworben werden können, sind den Angaben zufolge auf 999 Stück limitiert. Pro verkaufter Tasse werde 1 Euro an die Stadt Dresden gespendet, heißt es. Das Geld soll eine Tafel finanzieren, die künftig an der neuen Brücke an ihren eingestürzten Vorgänger erinnert. Der Neubau soll nach aktuellen Plänen der Stadt 2031 fertig sein. 

Der Dresdner Unternehmer Benjamin Venter präsentiert in einem Verkaufswagen an der Brühlschen Terrasse zwei der neuen Carolabrücke-Tassen.
Der Dresdner Unternehmer Benjamin Venter präsentiert in einem Verkaufswagen an der Brühlschen Terrasse zwei der neuen Carolabrücke-Tassen. Bild: Jürgen Lösel/dpa
Der Dresdner Unternehmer Benjamin Venter präsentiert in einem Verkaufswagen an der Brühlschen Terrasse zwei der neuen Carolabrücke-Tassen.
Der Dresdner Unternehmer Benjamin Venter präsentiert in einem Verkaufswagen an der Brühlschen Terrasse zwei der neuen Carolabrücke-Tassen. Bild: Jürgen Lösel/dpa

In der Nacht zum 11. September 2024 war überraschend einer von drei Strängen der Spannbetonbrücke aus dem Jahr 1971 auf etwa 100 Metern Länge eingebrochen. Seither fehlt der Landeshauptstadt eine wichtige Verkehrsader. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
12:49 Uhr
3 min.
Agra-Brücke muss wegen Stahlschäden neu gebaut werden
Schilder weisen auf Brückenschäden vor der Brücke über den Agra-Park hin. (Archivbild)
In den vergangenen Tagen wurde die Agra-Brücke südlich von Leipzig genau überprüft. Jetzt ist klar: Das Bauwerk aus den 1970er Jahren muss ersetzt werden. Was das für Pendlerinnen und Pendler heißt.
18:14 Uhr
2 min.
Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul
Die Ermittlungen über die Ursache für die Todesfälle halten an.
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Vater, Mutter und beide Kinder sterben nach einem Sightseeing-Tag. Es gibt mehrere Festnahmen.
07.11.2025
2 min.
Agra-Brücke bei Leipzig wird genauer untersucht
Die Agra-Brücke bei Leipzig wird unter die Lupe genommen. (Archivbild)
Wie steht es um die Agra-Brücke südlich von Leipzig? Das wird ab heute untersucht. Worauf sich Autofahrer deswegen einstellen müssen.
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
18:28 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.11.2025
 12 Bilder
Eine Frage der Kopfbedeckung
Mehr Artikel