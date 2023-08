Görlitzer Landrat: Kontrollen an deutsch-polnischer Grenze

Görlitz.

Der Görlitzer Landrat Stephan Meyer hat nachdrücklich die Einführung temporärer Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze gefordert. "Die zunehmende illegale Einreise von Migranten und die alarmierende Aktivität von Schleuserkriminalität erfordern umgehendes Handeln seitens der Bundesregierung", schrieb der CDU-Politiker in einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Meyer sprach von "höchster Dringlichkeit".