Goldene Henne für Barbara Schöneberger und Sarah Connor

Letztes Jahr moderierte sie noch, diesmal gewann sie selbst: Barbara Schöneberger ist eine der Preisträgerinnen der Goldenen Henne, die am Freitagabend in Leipzig vergeben wurde.

Leipzig. Barbara Schöneberger, Sarah Connor und Till Reiners gehören zu den Gewinnern der Goldenen Henne 2025. Der Medienpreis wurde am Abend in Leipzig zum 31. Mal vergeben.

In einer großen Liveshow wurden insgesamt zehn Hennen an Stars aus Musik, Film, Entertainment und Sport sowie an Alltagshelden verliehen. Moderiert wurde die Gala in der Leipziger Messe von Kai Pflaume und Florian Silbereisen. Die Goldene Henne wird gemeinsam vom MDR und der Zeitschrift "Super Illu" vergeben und wurde erstmals live im Ersten übertragen.

Publikumspreise gingen an Entertainerin Barbara Schöneberger, die den Preis bereits zum zweiten Mal gewann, an Sänger Michael Patrick Kelly, Biathletin Franziska Preuß sowie Schauspielerin Nora Tschirner.

Ehrenpreise für starke Stimmen und stilles Engagement

Zudem vergab die Jury mehrere Ehrenpreise: Für ihre Musik wurde Sarah Connor ausgezeichnet, den Comedy-Preis erhielt Till Reiners. Mit dem Charity-Preis wurden die Kinderklinikkonzerte e.V. geehrt. Der Verein organisiert seit Jahren kostenlose Live-Konzerte in Kinderkliniken und auf Kinderstationen in ganz Deutschland.

Katrin Sass nimmt die Henne für ihr Lebenswerk entgegen Bild: Hendrik Schmidt/dpa Katrin Sass nimmt die Henne für ihr Lebenswerk entgegen Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Schauspielerin Katrin Sass wurde für ihr künstlerisches Lebenswerk geehrt. Sie erfuhr bereits vorab von ihrer Auszeichnung, ebenso wie Franziska Preuß, die sich derzeit im Trainingslager befindet. Für die meisten anderen Preisträgerinnen und Preisträger kam die Ehrung dagegen erst am Abend überraschend - etwa für Ann-Kathrin Rahmel und Christian Wieseler von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Berlin, die mit einer Henne als "Helden des Alltags" ausgezeichnet wurden.

Bronze-Vogel mit Geschichte

Die Goldene Henne ist eine aus Bronze gegossene Skulptur. Seit 1995 wird sie jährlich in Erinnerung an die 1991 verstorbene Entertainerin Helga Hahnemann vergeben. Nach Angaben der Veranstalter wurden bislang mehr als 280 Hennen übergeben. Rekordpreisträgerin ist Helene Fischer mit acht Auszeichnungen. (dpa)