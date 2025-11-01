Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mehr als 250 Filme hatte das Festival DOK Leipzig dieses Jahr im Programm.(Archivbild)
Mehr als 250 Filme hatte das Festival DOK Leipzig dieses Jahr im Programm.(Archivbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa
Mehr als 250 Filme hatte das Festival DOK Leipzig dieses Jahr im Programm.(Archivbild)
Mehr als 250 Filme hatte das Festival DOK Leipzig dieses Jahr im Programm.(Archivbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Goldene Taube für Dokumentarfilm "Peacemaker"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Film "Peacemaker" erhält beim DOK Leipzig die Goldene Taube im internationalen Wettbewerb Dokumentarfilm. Was die Jury an der Geschichte zum serbisch-kroatischen Krieg überzeugte.

Leipzig.

Der kroatische Film "Peacemaker" von Ivan Ramljak hat beim Filmfestival DOK Leipzig die Goldene Taube im internationalen Dokumentarfilm-Wettbewerb gewonnen. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Film blicke auf die Anfänge des serbisch-kroatischen Krieges Anfang der 1990er Jahre zurück und auf den Polizeichef der Region Slawonien, der sich um Vermittlung zwischen den Konfliktparteien bemühte, hieß es in einer Mitteilung. "Ein spezifisches Ereignis in einer ganz bestimmten Region wird hier zu einem Film von universeller Bedeutung", lobte die Jury. 

Die Goldene Taube Kurzfilm (3.000 Euro) ging an den kanadischen Film "After the Silence" von Matilde-Luna Perotti über die Auseinandersetzung mit sexuellem Missbrauch in der Familie. In der Kategorie Animationsfilm wurden zwei weitere kanadische Produktionen mit Goldenen Tauben geehrt: der Streifen "Endless Cookie" von Seth und Peter Scriver (3.000 Euro) sowie "Paradaïz" von Matea Radic (1.500 Euro). Die Filmemacherin blicke darin auf ihre Kindheit während des Bosnienkriegs zurück, hieß es. 

In diesem Jahr hatte das Leipziger Filmfestival 252 Filme aus 55 Ländern im Programm. Insgesamt wurden 32 Preise vergeben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
22.07.2020
6 min.
An Freibädern vorbei zum Schloss Sachsenburg
Schön thront es über der Zschopau: Schloss Sachsenburg.
Die Tour führt meist entspannt auf asphaltierten Straßen zum Schloss. Anschließend warten kleinere Steigungen.
20.10.2025
1 min.
Ola Staszel soll neue Intendantin von DOK Leipzig werden
Das Dokumentarfilm-Festival DOK Leipzig bekommt eine neue Leitung.
Weil sich der bisherige Intendant vorzeitig zurückzieht, benötigte das Leipziger Dokumentarfilm-Festival eine neue Leitung. Für wen sich die Auswahlkommission entschieden hat.
27.10.2025
2 min.
DOK Leipzig startet mit US-Fokus und 252 Filmen
Die diesjährige Festival-Ausgabe wird die sechste und letzte unter der Leitung von Christoph Terhechte sein. (Archivbild).
Von der Klimakrise bis zur Retrospektive: DOK Leipzig zeigt mehr als 250 Filme – und die USA stehen im Rampenlicht. Welche Werke gewinnen 55.000 Euro Preisgeld?
10:16 Uhr
3 min.
Für Fraureuth läuft es rund: Verbandsliga-Handballer stehen so gut da wie noch nie seit dem Aufstieg
Albert Finkenwirth – hier in einem früheren Heimspiel – war am Samstag mit acht Toren erfolgreichster Werfer des HC Fraureuth.
Zum zweiten Mal in Folge sicherten sich die Westsachsen einen Sieg mit einem Tor Unterschied. Auf dem Punktekonto hat das Team nun fast so viele Zähler wie in der kompletten vergangenen Saison.
Anika Zimny
10:15 Uhr
4 min.
Spektakulärer Unfall in Döbeln: „Das Auto muss regelrecht geflogen sein“
Bruchlandung kurz vor einem Wohnhaus: In Döbeln ereignete sich am Sonntagabend ein spektakulärer Unfall.
Der Schreck sitzt den Anwohnern noch immer in den Gliedern: In Döbeln hob bei einem Unfall ein Wagen offenbar regelrecht ab.
Jürgen Becker, Erik-Holm Langhof
Mehr Artikel