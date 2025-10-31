Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wetter zum Genießen erwartet die Menschen am verlängerten Wochenende. (Archivbild)
Wetter zum Genießen erwartet die Menschen am verlängerten Wochenende. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Goldenes Herbstwetter am Reformationstag
Das verlängerte Wochenende startet mit viel Sonne. Am Samstag ziehen Wolken auf, regnen muss es aber nicht.

Leipzig.

Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen dürfen sich auf einen sonnigen Reformationstag freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis 14 Grad in Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Sachsen werden 15 Grad erreicht. Am Nachmittag und Abend zögen dichtere Schleierwolken auf.

Sonne auch am Samstag

Auch das Wochenende beginnt laut DWD heiter. Die Temperaturen klettern in Sachsen und Sachsen-Anhalt bis auf 18 Grad, in Thüringen bis 17 Grad. Ab dem Mittag ziehen von Westen Wolken auf, gebietsweise könne es regnen. Am Sonntag bleibt es bewölkt, vereinzelt seien Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen 12 bis 14 Grad.

Sturmböen auf dem Brocken

Stürmisch wird es indes auf dem Brocken: Am Freitagnachmittag werden erste Sturmböen um 80 Kilometer pro Stunde erwartet. Im Laufe des Samstags zeitweise schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde. (dpa)

