"Gott sei Dank": Leipzig verhindert neues Bochum-Debakel

Mitte Januar verspielt Leipzig in Bochum eine 3:0-Führung. In Wolfsburg droht dasselbe Schicksal noch einmal. Nach dem Sieg herrscht vor allem Erleichterung.

Wolfsburg.

Peter Gulacsi teilte seine Gedanken völlig offen. Ja, sagte der Torwart von RB Leipzig, er habe während des 3:2 beim VfL Wolfsburg an das Spiel in Bochum gedacht. Dort hatten die Sachsen Mitte Januar ein 3:0 zu einem 3:3 verspielt - und in Wolfsburg drohte ein identisches Desaster. "Am Ende haben wir es irgendwie nach Hause gebracht", sagte Gulacsi.