Landesbischof Tobias Bilz lädt zum Handwerkergottesdienst in Chemnitz. (Archivbild)
Landesbischof Tobias Bilz lädt zum Handwerkergottesdienst in Chemnitz. (Archivbild)
Sachsen
Gottesdienst würdigt Handwerk und seine Traditionen
Ein Gottesdienst in Chemnitz rückt das Handwerk ins Rampenlicht. Dabei spielen auch Fahnen eine besondere Rolle.

Chemnitz.

Mit einem Gottesdienst in der Chemnitzer St. Petri-Kirche wird heute das Handwerk gewürdigt. Dazu werden Sachsens Handwerksinnungen mit ihren Fahnen in die Kirche einziehen und eine neue Fahne der Dachdeckerinnung Chemnitz feierlich in Dienst genommen. 

Der Präsident der Handwerkskammer Chemnitz, Frank Wagner, verwies im Vorfeld auf die lange Tradition der Verbindung von Kirche und Handwerk. Sie stehe für Gemeinschaft, soziales Engagement, Leidenschaft und Zuversicht – Werte, die in einer sich wandelnden Gesellschaft nichts von ihrer Aktualität verloren hätten.

Landesbischof Bilz hält die Predigt

Die Predigt hält der evangelische Landesbischof Tobias Bilz. "Alle sind eingeladen, sich von der Kraft des Glaubens und der Gemeinschaft stärken zu lassen", betonte er. (dpa)

