Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Grabkreuz von Priestergrab in Sachsen gestohlen: Kirche bittet die Bevölkerung um Hilfe

Unersetzbar: Das in Leipzig gestohlene Grabkreuz stammt von Friedrich Press, der als einer der bedeutendsten Gestalter von Kirchenkunst des 20. Jahrhunderts gilt.
Unersetzbar: Das in Leipzig gestohlene Grabkreuz stammt von Friedrich Press, der als einer der bedeutendsten Gestalter von Kirchenkunst des 20. Jahrhunderts gilt. Bild: Bistum Dresden-Meißen
Unersetzbar: Das in Leipzig gestohlene Grabkreuz stammt von Friedrich Press, der als einer der bedeutendsten Gestalter von Kirchenkunst des 20. Jahrhunderts gilt.
Unersetzbar: Das in Leipzig gestohlene Grabkreuz stammt von Friedrich Press, der als einer der bedeutendsten Gestalter von Kirchenkunst des 20. Jahrhunderts gilt. Bild: Bistum Dresden-Meißen
Sachsen
Grabkreuz von Priestergrab in Sachsen gestohlen: Kirche bittet die Bevölkerung um Hilfe
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte haben das Grabkreuz vom Priestergrab auf dem Leipziger Südfriedhof gestohlen. Es handelt sich dabei um ein einzigartiges und bedeutendes Kunstwerk. Die Kirche wendet sich deshalb jetzt an die Bevölkerung.

Leipzig.

Mit seinen 78 Hektar ist der Südfriedhof Leipzig der größte in der Stadt. In einem der Gräber ruhen sechs katholische Geistliche. Prälat Ernst Pfeiffer, damals Erzpriester der Leipziger Katholiken, hatte die beiden Grablege No.14 und No.15 in der III. Abteilung Anfang der 60er-Jahre für 4000 DDR-Mark erworben. Pfeiffer war es auch, auf dessen Initiative auf diesem Grab ein Metallkunstwerk errichtet wurde. Es stammt von Friedrich Press, dem seinerzeit wohl bedeutendsten katholischen Bildhauer im deutschsprachigen Raum - und zeigt Christus mit der Dornenkrone am Kreuz. Jetzt ist es fort, am Wochenende von Unbekannten gestohlen, wie das Bistum Dresden-Meißen am Dienstagnachmittag mitteilte.

Anzeige erstattet

Das Bistum Dresden-Meißen hat Anzeige erstattet, ein Foto des gestohlenen Grabkreuzes auf seiner Webseite veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer in den vergangenen Tagen auffällige Beobachtungen auf dem Friedhof oder in dessen Umgebung gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des Kreuzes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Leipzig oder beim Bistum Dresden-Meißen zu melden.

Bistum: Sind tief betroffen

„Wir sind tief betroffen über diesen Diebstahl“, sagt Michael Baudisch, Pressesprecher des Bistums Dresden-Meißen. „Das Kreuz war nicht nur Teil eines Grabmals, sondern Ausdruck gelebter Erinnerungskultur und Glaubenszeugnis zugleich.“

Einzigartiges Zeugnis moderner Sakralkunst

Der Materialwert ist nach Kirchenangaben vergleichsweise gering. „Der Verlust wiegt jedoch schwer: Das Werk ist ein einzigartiges Zeugnis moderner Sakralkunst und von hoher ideeller und kultureller Bedeutung“, erklärt Baudisch. Friedrich Press (1904–1990), gilt als einer der bedeutendsten Gestalter von Kirchenkunst des 20. Jahrhunderts. Er erhielt seine Ausbildung an zahlreichen akademischen Schulen, darunter auch an der Dresdner Kunstakademie. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte er 1946 aus der Kriegsgefangenschaft ins zerstörte Dresden zurück und konzentrierte sein Wirken auf Sakralkunst und Kirchenraumgestaltung. Bis auf wenige Ausnahmen erhielt er keine staatlichen Aufträge. 1965 kaufte das Vatikanische Museum seine geschnitzte Figur Ecce Homo. Press gestaltete auch den Innenraum der Josefskirche im Dresdner Stadtteil Pieschen und den Altarraum der Kreuzkirche in Weimar neu. 1980 wurde er zum Mitglied der Akademie der Künste zu Parma (Italien) gewählt; im Mai 1985 wurde Press Ehrenbürger seiner westfälischen Heimatgemeinde Ascheberg. Er war bis 1990 Mitglied des Verbands Bildender Künstler der DDR. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
2 min.
Vandalismus in Sachsens Kirchen nimmt ab – Sorgen bleiben
Weniger Vandalismus in Kirchen und auf Friedhöfen in Sachsen - Sorge bleibt aber (Archivbild).
Weniger Vandalismus in Kirchen – dennoch müssen Gemeinden abwägen: Wie gelingt Schutz, ohne die Türen für Besucher zu verschließen?
08.10.2025
5 min.
In Sachsens Justiz reichen erstmals Ausbildungsplätze für Jura-Absolventen nicht aus: Fehlt eine „Landeskinderregelung“?
Ermutigt zur wiederholten Bewerbung im Juristischen Vorbereitungsdienst in Sachsen, „auch wenn es beim ersten Mal bedauerlicherweise nicht geklappt hat“: Justizministerin Constanze Geiert (CDU).
Weil 35 Jahre nach Einheit und Umbruch besonders viele Richter und Staatsanwälte pensioniert werden, befindet sich Sachsens Justiz im Generationenwechsel. Was Kritiker stört und die Ministerin entgegnet.
Tino Moritz
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
Mehr Artikel