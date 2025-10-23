Grassimesse in Leipzig: 140 Künstler zeigen neue Arbeiten

Jung trifft etabliert: Auf der Grassimesse zeigen Newcomer und Stars, was gerade angesagt ist – von Keramik bis Mode. Wer überrascht diesmal mit kreativen Ideen?

Leipzig. Rund 140 Künstler und Designer aus Europa, Asien und Afrika zeigen am Wochenende im Leipziger Grassi Museum ihre Arbeiten. Dabei stünden renommierte Designer und Gestalterinnen mit herausragenden Stücken neben jungen Kunsthandwerkern und Hochschulabsolventinnen, die mit Überraschungen auftrumpfen, wie das Museum mitteilte.

Die Grassimesse lädt vom 24. bis 26. Oktober zum Schauen, Informieren und Kaufen ein. Gezeigt werden Arbeiteb aus Schmuck, Accessoires, Keramik und Porzellan, Mode, Textil, Möbel, Holz, Metall, Glas und Papier. Zudem werden acht Grassipreise vergeben - dotiert mit insgesamt 11.000 Euro sowie Sachpreisen und Ankäufen für das Museum.

Die Messe findet jährlich statt und gilt laut Veranstaltern als eine der führenden internationalen Verkaufsmessen für angewandte Kunst und für Design in Europa. In diesem Jahr hatten sich nach Angaben der Veranstalter mehr als 290 Menschen beworben. (dpa)