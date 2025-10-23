Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der Grassimesse in Leipzig zeigen 140 Künstler ihre Arbeiten. (Archivbild)
Auf der Grassimesse in Leipzig zeigen 140 Künstler ihre Arbeiten. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Auf der Grassimesse in Leipzig zeigen 140 Künstler ihre Arbeiten. (Archivbild)
Auf der Grassimesse in Leipzig zeigen 140 Künstler ihre Arbeiten. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Grassimesse in Leipzig: 140 Künstler zeigen neue Arbeiten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jung trifft etabliert: Auf der Grassimesse zeigen Newcomer und Stars, was gerade angesagt ist – von Keramik bis Mode. Wer überrascht diesmal mit kreativen Ideen?

Leipzig.

Rund 140 Künstler und Designer aus Europa, Asien und Afrika zeigen am Wochenende im Leipziger Grassi Museum ihre Arbeiten. Dabei stünden renommierte Designer und Gestalterinnen mit herausragenden Stücken neben jungen Kunsthandwerkern und Hochschulabsolventinnen, die mit Überraschungen auftrumpfen, wie das Museum mitteilte.

Die Grassimesse lädt vom 24. bis 26. Oktober zum Schauen, Informieren und Kaufen ein. Gezeigt werden Arbeiteb aus Schmuck, Accessoires, Keramik und Porzellan, Mode, Textil, Möbel, Holz, Metall, Glas und Papier. Zudem werden acht Grassipreise vergeben - dotiert mit insgesamt 11.000 Euro sowie Sachpreisen und Ankäufen für das Museum.

Die Messe findet jährlich statt und gilt laut Veranstaltern als eine der führenden internationalen Verkaufsmessen für angewandte Kunst und für Design in Europa. In diesem Jahr hatten sich nach Angaben der Veranstalter mehr als 290 Menschen beworben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
09.10.2025
2 min.
USA im Fokus des Festivals DOK Leipzig
Das Festival hat in diesem Jahr einen USA-Fokus, wie der scheidende Festivalleiter Christoph Terhechte erläutert.
Das Leben in den USA wird bei DOK Leipzig in mehreren Filmen thematisiert. Für einen Streifen werden die Besucherinnen und Besucher ganz besonders viel Ausdauer brauchen.
20:36 Uhr
2 min.
EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. (Symbolbild)
Alt genug für Tiktok, Instagram und Co.? In der EU mehren sich die Stimmen für Altersgrenzen auf Social Media. Nun sprechen sich auch die Mitgliedstaaten dafür aus - mit einem entscheidenden Zusatz.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
15.10.2025
4 min.
Streit um Rundfunkbeitrag geht in weitere Runde
Der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Kann man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern, wenn einem das Programm nicht vielfältig genug erscheint? Das Bundesverwaltungsgericht hat ein grundsätzliches Urteil dazu gefällt.
Mehr Artikel