Graues und feuchtes Herbstwochenende in Sachsen

Wer am Wochenende Ausflüge geplant hat, sollte einen Regenschirm parat halten. Mit viel Sonnenschein ist nicht zu rechnen.

Leipzig. In Sachsen wird ein graues und teilweise feuchtes Herbstwochenende erwartet. Am Samstag bleibt es stark bewölkt mit vereinzelt leichtem Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt. Das Thermometer erreicht bis zu 15 Grad, im Bergland ist es etwas kühler bei 9 bis 13 Grad.

In der Nacht zum Sonntag sinkt die Temperatur auf 11 bis 7 Grad, in Gipfellagen auch auf bis zu 5 Grad. Im Verlauf des Sonntags kann es dann in einigen Regionen Regen geben und es wird etwas kühler als am Vortag. Maximal 14 Grad werden erwartet, im Bergland 9 bis 12 Grad. Auch die neue Woche startet in Sachsen laut Vorhersage mit dichter Bewölkung, die sich später auflockern soll. (dpa)