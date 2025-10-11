Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Himmel bleibt am Wochenende in Sachsen bedeckt. (Archivbild)
Der Himmel bleibt am Wochenende in Sachsen bedeckt. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Der Himmel bleibt am Wochenende in Sachsen bedeckt. (Archivbild)
Der Himmel bleibt am Wochenende in Sachsen bedeckt. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Graues und feuchtes Herbstwochenende in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer am Wochenende Ausflüge geplant hat, sollte einen Regenschirm parat halten. Mit viel Sonnenschein ist nicht zu rechnen.

Leipzig.

In Sachsen wird ein graues und teilweise feuchtes Herbstwochenende erwartet. Am Samstag bleibt es stark bewölkt mit vereinzelt leichtem Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt. Das Thermometer erreicht bis zu 15 Grad, im Bergland ist es etwas kühler bei 9 bis 13 Grad.

In der Nacht zum Sonntag sinkt die Temperatur auf 11 bis 7 Grad, in Gipfellagen auch auf bis zu 5 Grad. Im Verlauf des Sonntags kann es dann in einigen Regionen Regen geben und es wird etwas kühler als am Vortag. Maximal 14 Grad werden erwartet, im Bergland 9 bis 12 Grad. Auch die neue Woche startet in Sachsen laut Vorhersage mit dichter Bewölkung, die sich später auflockern soll. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.09.2025
2 min.
Bis zu 31 Grad in Sachsen – danach kommt der Regen
Am Sonntag ziehen Wolken und Regen in Sachsen auf. (Symbolbild)
Das spätsommerliche Wetter am Wochenende sollten die Menschen in Sachsen genießen. Denn am Montag wird es deutlich kühler.
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
16:24 Uhr
3 min.
U21 in EM-Quali unter Druck - Di Salvo fordert Reaktion
Trainer Antonio Di Salvo will gegen Nordirland wieder mehr Grund zum Jubeln haben.
Julian Nagelsmann hat klare Erwartungen an die U21, die nach dem 2:3 gegen Griechenland unter Zugzwang steht. Ein Eintracht-Duo fehlt, eine Schlüsselposition wird nach einem Blackout nicht verändert.
16:27 Uhr
2 min.
Im dritten Anlauf: Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth knacken Gegner aus Hessen
Die Kegler des VfB Eintracht Fraureuth haben es am dritten Bundesliga-Spieltag ordentlich krachen lassen.
Der Heimsieg gegen Offenbach war am Samstag ein hartes Stück Arbeit. Am Ende gab es dafür neben zwei wichtigen Punkten auch ein ganz besonderes Kompliment vom ältesten Vereinsmitglied.
Reiner Schumann
25.09.2025
2 min.
Sturmböen und Dauerregen – Sachsen startet nass in den Tag
Insbesondere in Westsachsen und im Vogtland wird der Regenschirm heute zum unverzichtbaren Begleiter. (Archivbild)
Dauerregen, Sturmböen bis 80 km/h am Fichtelberg und Temperaturen um acht Grad: Wo sich das Wetter besonders ungemütlich zeigt – und wann Besserung in Sicht ist.
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel