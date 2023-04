Großbrand in Dresdner Wäscherei gelöscht

Der Brand in einer Wäscherei in Dresden ist nach 15 Stunden gelöscht. Wie es zu dem Brand kam, wird ermittelt. Das Gebäude ist nicht mehr zu retten.

Der Großbrand in einer Wäscherei in Dresden ist von der Feuerwehr gelöscht worden. "Der Einsatz ist beendet. Nun muss ein Brandursachenermittler die Unglücksstelle besuchen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmittag auf Anfrage. Etwa 100 Feuerwehrkräfte hätten 15 Stunden lang gegen die Flammen gekämpft.

Die Wäscherei ist nach Angaben der Feuerwehr bis auf die Mauern abgebrannt. Die Einsatzkräfte hielten in der Nacht zum Freitag Brandwache und löschten immer wieder aufflammende Glutnester. Ein Teil des Hauses wurde erst am Freitagmorgen erreicht und gelöscht.

Das Feuer war am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Wäscherei im Dresdner Stadtteil Pieschen ausgebrochen und hatte den Dachstuhl des Hauses zum Einsturz gebracht. Sich in dem Haus zu orientieren, sei schwierig gewesen, weil die Wäscherei sehr verschachtelt aufgebaut sei, teilte die Feuerwehr mit. In dem Gebäude waren zwei Tanks, die zum Teil mit Öl und Diesel gefüllt waren. Das Übergreifen der Flammen auf die Tanks sei verhindert worden.

Menschen seien bei dem Brand nicht verletzt worden. Lediglich eine Polizistin klagte über eine Atemwegreizung.

Wie es zu dem Brand kam, ist unklar und Teil der Ermittlungen. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt. (dpa)