Großbrand in einem Supermarkt: Eine verletzte Frau

Radeberg.

Ein Brand in einem Supermarkt in Radeberg (Landkreis Bautzen) hat am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache gegen 9 Uhr im Lagerraum ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Kunden und Mitarbeiter hätten den Markt selbstständig verlassen können. Eine 63-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.