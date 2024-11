Großbrand in Entsorgungsunternehmen für Explosivstoffe

Eine amtliche Warnung vor einer "giftigen Rauchwolke" in der Oberlausitz ließ am Morgen aufhorchen. Was hat es damit auf sich?

Rothenburg.

In einem Entsorgungsunternehmen für Explosivstoffe in Rothenburg in der Oberlausitz hat die Feuerwehr einen Großbrand gelöscht. Sie sei mit mehr als 100 Einsatzkräften dort gewesen, teilte die Polizei mit. Die Mitarbeiter wurden den Angaben nach aus dem Betrieb im Ortsteil Steinbach evakuiert, verletzt wurde niemand.

Auf dem Gelände werden Munition, Explosivstoffe, Feuerwerkskörper, Lithium-Metall-Batterien und Airbags recycelt und verwertet. Vorübergehend hatten die Behörden eine amtliche Warnung vor einer giftigen Rauchwolke herausgegeben. Diese wurde aber bald wieder aufgehoben. Nach Angaben einer Polizeisprecherin zog der Rauch in Richtung unbewohntes Gebiet ab.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt, die Ermittlungen dazu dauern an. Der Sachschaden beläuft sich laut Schätzung der Polizei auf etwa 15.000 Euro. (dpa)