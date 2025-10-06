Großbrand in Lagerhalle – Löscharbeiten dauern an

Nach einem Großbrand in einer Lagerhalle in Stolzenhain dauern die Löscharbeiten an. Die Warnung vor möglichen giftigen Gasen wurde inzwischen aufgehoben.

Röderland. In einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs im Röderländer Ortsteil Stolzenhain (Landkreis Elbe-Elster) hat es einen Großbrand gegeben. Wegen des Rauchs war die Bevölkerung zeitweise per Warn-Apps und Lautsprecherdurchsagen vor möglichen giftigen Gasen gewarnt worden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Das Feuer brach am späten Nachmittag aus. Am Abend war es noch nicht gelöscht.

Messungen ergaben nach Angaben der Feuerwehr keine erhöhten Schadstoffwerte in der Luft. Die Warnung wurde deshalb aufgehoben. Die Löscharbeiten sollen noch "eine ganze Weile" andauern, wie der Sprecher sagte. Rund 60 Einsatzkräfte waren im Einsatz, Verletzte gab es zunächst nicht.

Der Brandort liegt nahe Elsterwerda, unweit der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen. (dpa)