Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Röderländer Ortsteil Stolzenhain ist eine Lagerhalle in Brand geraten. (Symbolbild)
Im Röderländer Ortsteil Stolzenhain ist eine Lagerhalle in Brand geraten. (Symbolbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Im Röderländer Ortsteil Stolzenhain ist eine Lagerhalle in Brand geraten. (Symbolbild)
Im Röderländer Ortsteil Stolzenhain ist eine Lagerhalle in Brand geraten. (Symbolbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Sachsen
Großbrand in Lagerhalle – Löscharbeiten dauern an
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Großbrand in einer Lagerhalle in Stolzenhain dauern die Löscharbeiten an. Die Warnung vor möglichen giftigen Gasen wurde inzwischen aufgehoben.

Röderland.

In einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs im Röderländer Ortsteil Stolzenhain (Landkreis Elbe-Elster) hat es einen Großbrand gegeben. Wegen des Rauchs war die Bevölkerung zeitweise per Warn-Apps und Lautsprecherdurchsagen vor möglichen giftigen Gasen gewarnt worden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Das Feuer brach am späten Nachmittag aus. Am Abend war es noch nicht gelöscht.

Messungen ergaben nach Angaben der Feuerwehr keine erhöhten Schadstoffwerte in der Luft. Die Warnung wurde deshalb aufgehoben. Die Löscharbeiten sollen noch "eine ganze Weile" andauern, wie der Sprecher sagte. Rund 60 Einsatzkräfte waren im Einsatz, Verletzte gab es zunächst nicht.

Der Brandort liegt nahe Elsterwerda, unweit der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:17 Uhr
2 min.
"Mängelmelder Post": Netzagentur sammelt Beschwerden
Probleme bei der Paketzustellung? Keine Postfiliale in der Nähe? Der Mängelmelder Post der Bundesnetzagentur nimmt ab sofort Beschwerden entgegen. (Symbolbild)
Ärger mit verspäteten Briefen oder geschlossenen Filialen? Ein neues Portal der Bundesnetzagentur wendet sich an genervte Postkunden – und will Missstände schneller aufdecken.
20.09.2025
1 min.
Rauchsäule über Groitzsch - Lagerhalle abgebrannt
Über Groitzsch war eine hohe Rauchsäule zu sehen.
Ein Feuer in einer Lagerhalle in Groitzsch sorgte für eine hohe Rauchsäule. Die Halle ist komplett zerstört.
11:16 Uhr
1 min.
Spielezimmer für Grundschulen in Sachsen
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild)
Spielerisch lernen: Das ist das Ziel einer Initiative, die Grundschulen in Deutschland mit Gesellschaftsspielen ausstattet. In Sachsen nehmen nun weitere Schulen an dem Programm teil.
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
06:39 Uhr
1 min.
Löscharbeiten nach Großbrand in Lagerhalle dauern an
Die Löscharbeiten sollen laut einem Feuerwehrsprecher noch bis zum Vormittag andauern. (Symbolbild)
Nach dem Brand einer Lagerhalle in Röderland bei Elsterwerda dauern die Löscharbeiten an. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
Mehr Artikel