Großbrand in Stahlgießerei in Chemnitz

In einer Stahlgießerei in Chemnitz hat es einen Großbrand gegeben. Die rund 100 Meter lange Gießereihalle brenne in voller Ausdehnung, erklärte ein Sprecher der Stadt am Freitagabend. Es gab zunächst noch keine Informationen zu Verletzten. Das Gebäude sei einsturzgefährdet, die Feuerwehr könne nur von außen löschen. Die Gießerei befindet sich den Angaben zufolge in einem Industrie- und Gewerbegebiet mit angrenzender Wohnbebauung.

Es sei ein Gefahrenradius um die Gießerei eingerichtet worden, so der Stadtsprecher weiter. Für Menschen, die den Gefahrenradius verlassen, stehe ein Hotel zur Verfügung. Über Chemnitz war eine Rauchwolke zu sehen. Es gibt eine Warnmeldung wegen starker Rauchentwicklung. Zur Ursache des Brandes gab es zunächst keine Informationen. (dpa)