Großbrand mit Millionenschaden in Textilfabrik in Tschechien

Turnov.

Bei einem Großbrand in einer Textilfabrik im tschechischen Turnov ist ein Millionenschaden entstanden. Das Feuer brach in der Nacht zum Mittwoch aus und erfasste nacheinander zwei Werkshallen, wie die Einsatzkräfte nach Angaben der Agentur CTK mitteilten. Der Brand konnte nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht werden, die Suche nach versteckten Glutnestern dauerte aber noch an. Rund 170 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. Verletzt wurde nach erstem Stand niemand.