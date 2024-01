Großdemos gegen Rechtsextremismus weitestgehend friedlich

Leipzig.

Die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie mit mehr als 100.000 Menschen verliefen am Sonntag in Sachsen weitestgehend friedlich. In Dresden wurde keine Straftat festgestellt, der Einsatz verlief störungsfrei, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Auch in Chemnitz blieb laut Polizei alles friedlich.