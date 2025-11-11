Großeinsatz bei Hackschnitzel-Brand in Tschechien

Schon wieder brennt es in Tschechien unweit der Grenze zu Sachsen bei einer Recyclingfirma. Ein großer Berg an Holzstücken gerät in Brand. Für die Feuerwehr ist es kein einfacher Einsatz.

Litvinov. Der Brand eines Hackschnitzel-Lagers im tschechischen Grenzgebiet zu Sachsen hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag auf dem Gelände einer Recyclingfirma bei Litvinov ausgebrochen, wie ein Sprecher der Einsatzkräfte auf der Plattform X mitteilte. Die Feuerwehr war demnach mit mehr als 20 Einheiten vor Ort. Litvinov liegt rund 50 Kilometer südlich von Dresden.

Langwieriger Einsatz für die Feuerwehr

Am Einsatzort traf schwere Technik ein, darunter ein fast 40 Tonnen schwerer Raupenbagger und ein leistungsstarker Radlader. Die Fahrzeuge sollten dabei helfen, den Berg von Holzstücken schrittweise auseinanderzuziehen, um Glutnester löschen zu können. Die nahegelegene Stadt Most rief ihre Bürger auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei der Recyclingfirma hatte es bereits Ende Oktober gebrannt. Damals konnte der Einsatz nach 24 Stunden beendet werden. (dpa)