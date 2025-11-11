Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr musste im tschechischen Litninov mit schwerem Gerät ausrücken. (Symbolbild)
Die Feuerwehr musste im tschechischen Litninov mit schwerem Gerät ausrücken. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr musste im tschechischen Litninov mit schwerem Gerät ausrücken. (Symbolbild)
Die Feuerwehr musste im tschechischen Litninov mit schwerem Gerät ausrücken. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Sachsen
Großeinsatz bei Hackschnitzel-Brand in Tschechien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schon wieder brennt es in Tschechien unweit der Grenze zu Sachsen bei einer Recyclingfirma. Ein großer Berg an Holzstücken gerät in Brand. Für die Feuerwehr ist es kein einfacher Einsatz.

Litvinov.

Der Brand eines Hackschnitzel-Lagers im tschechischen Grenzgebiet zu Sachsen hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag auf dem Gelände einer Recyclingfirma bei Litvinov ausgebrochen, wie ein Sprecher der Einsatzkräfte auf der Plattform X mitteilte. Die Feuerwehr war demnach mit mehr als 20 Einheiten vor Ort. Litvinov liegt rund 50 Kilometer südlich von Dresden.

Langwieriger Einsatz für die Feuerwehr

Am Einsatzort traf schwere Technik ein, darunter ein fast 40 Tonnen schwerer Raupenbagger und ein leistungsstarker Radlader. Die Fahrzeuge sollten dabei helfen, den Berg von Holzstücken schrittweise auseinanderzuziehen, um Glutnester löschen zu können. Die nahegelegene Stadt Most rief ihre Bürger auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei der Recyclingfirma hatte es bereits Ende Oktober gebrannt. Damals konnte der Einsatz nach 24 Stunden beendet werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
06.11.2025
1 min.
Auto brennt zwischen zwei Häusern aus - Besitzer verletzt
Einen Autobrand löschte die Feuerwehr in Dresden. (Symbolbild)
In Dresden brennt ein Auto komplett aus. Der Besitzer wird ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Häuser übergriffen.
06.11.2025
1 min.
Mehrfamilienhaus in Zwickau gerät in Brand - drei Verletzte
Mit Blick auf das Brandgeschehen ist noch vieles unklar. (Symbolbild)
In einem Mehrfamilienhaus in Zwickau bricht ein Feuer aus. Drei Menschen müssen ins Krankenhaus. Das Gebäude ist aktuell unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Ursache.
13:32 Uhr
2 min.
Mainz 05 verliert Rechtsstreit mit Ex-Spieler El Ghazi
Anwar El Ghazi darf das Gehalt von seinem Ex-Club behalten - das Landesarbeitsgericht hat die Berufung von Mainz 05 zurückgewiesen.
Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Es geht um pro-palästinensische Posts und die fristlose Kündigung.
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
13:37 Uhr
1 min.
Unbekannte stehlen aus Garagenkomplex in Klingenthal Moped S 51
Die Polizei ermittelt zu einem Mopeddiebstahl in Klingenthal.
Der Diebstahl hatte sich am Dienstag ereignet. Gibt es Zeugen?
Bernd Jubelt
Mehr Artikel