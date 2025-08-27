Großeinsatz in Neschwitz - Schreckschusswaffe sichergestellt

In Neschwitz rückte die Polizei mit Spezialkräften aus. Gegen einen 44-Jährigen wird nun wegen eines möglichen Waffendelikts ermittelt.

Neschwitz. Im Landkreis Bautzen ist die Polizei bis zum Vormittag im Großeinsatz gewesen. Auslöser waren Zeugenhinweise aus dem Neschwitzer Ortsteil Neudorf zu einem Mann in einem möglichen psychischen Ausnahmezustand, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen den 44-Jährigen an seiner Wohnanschrift vorübergehend ihn Gewahrsam.

Der Mann wurde von einem Notarzt untersucht. Ein Drogentest reagierte demnach positiv auf Amphetamin. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei zudem eine Schreckschusswaffe sicher.

Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Auch Spezialeinheiten des Landeskriminalamtes waren an dem Einsatz beteiligt. Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (dpa)