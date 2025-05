Großer Erfolg: Sachsen verdoppelt Zahl der Exzellenzcluster

Sachsen ist ein Land der Spitzenforschung. Über die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern fließt künftig noch mehr Fördergeld in den Freistaat - in Erwartung bahnbrechender Erkenntnisse.

Bonn/Dresden/Leipzig.

Mit sechs Forschungsclustern ist Sachsen künftig doppelt so stark in der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern vertreten wie bisher. Fünf Projekte der TU Dresden und ein erster Neuantrag der Leipziger Universität setzten sich in dem harten Wettbewerb durch. Sie gehören zu insgesamt 70 Vorhaben bundesweit, die ab 2026 für sieben Jahre gefördert werden, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Wissenschaftsrat in Bonn bekanntgaben. Insgesamt gab es acht sogenannte Vollanträge aus dem Freistaat.