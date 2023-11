Großforschungszentrum in Delitzsch: Einigung auf Eckpunkte

Delitzsch.

Damit im sächsischen Delitzsch ein großes Chemie-Forschungszentrum entstehen kann, haben sich Bund und Länder auf erste Eckpunkte geeinigt. "Das ist wichtig, damit die Arbeit hier schnell weitergehen kann", sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) bei der Unterzeichnung am Donnerstag in Delitzsch nahe Leipzig. Die Eckpunkte seien Grundlage dafür, dass sich das "Center for the Transformation of Chemistry" in der Großen Kreisstadt im Landkreis Nordsachsen ansiedeln kann.