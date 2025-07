Großforschungszentrum startet erste Projekte

Die chemische Industrie in Deutschland muss sich transformieren. Weg von Öl und Gas, hin zu neuen Grundstoffen. Grundlagen sollen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt kommen.

Merseburg/Delitzsch. Das länderübergreifende Chemie-Forschungszentrum CTC wächst weiter. In diesem Jahr seien die ersten Forschungsprojekte gestartet worden, sagte eine Sprecherin des Center for the Transformation of Chemistry. Das CTC wird im Rahmen des Kohleausstiegs vom Bund mit bis zu 1,1 Milliarden Euro gefördert. Bis 2038 sollen bis zu 1.000 Forscherinnen und Forscher dort arbeiten.

Derzeit seien an den beiden Standorten in Merseburg (Sachsen-Anhalt) und Delitzsch (Sachsen) 61 Mitarbeiter aus zwölf verschiedenen Nationen beschäftigt. Die bisherigen Forschungsprojekte lägen im Bereich Recycling oder datengetriebener Chemie. Das Zentrum solle die Transformation der Chemieindustrie hin zur Kreislaufwirtschaft beschleunigen und dabei auch hochwertige Arbeitsplätze schaffen. Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPC) bezeichnet das CTC als einen "Leuchtturm für Spitzenforschung und Technologietransfer in Mitteldeutschland". (dpa)