Großrazzia in Görlitz - Spielhallenbesitzer in U-Haft

Am Mittwoch und am Donnerstag wurden in Görlitz mehrere Räume eines Spielhallenbesitzers durchsucht. Ein großer Geldbetrag wurde beschlagnahmt. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Görlitz. Rund 190.000 Euro in Scheinen und 400 Kilogramm Geldmünzen hat die Polizei während einer Großrazzia bei einem Spielhallenbesitzer in Görlitz beschlagnahmt. Die Durchsuchungen begannen am Mittwoch und wurden auch am Donnerstag fortgesetzt, wie die Behörde mitteilte. Elf Privat- und Geschäftsräume wurden durchsucht, darunter auch fünf Spielhallen.

Dem Unternehmer aus Görlitz wird illegales Glücksspiel sowie Steuer- und Wirtschaftsvergehen vorgeworfen. Der Mann soll den Angaben zufolge die Durchsuchungen gestört haben. Er wurde festgenommen und einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Den Angaben zufolge wurde neben den Geldscheinen und -münzen auch ein hochwertiges Auto, Laptops, Mobiltelefone und kistenweise Dokumente beschlagnahmt. Spielautomaten wurden versiegelt, nachdem das darin befindliche Geld entnommen wurde. Die Spielhallen wurden geschlossen.

An der Großrazzia waren die Polizei, der Zolls, das Finanzamt sowie die Staatsanwaltschaft Görlitz beteiligt. (dpa)