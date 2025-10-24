Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Großübung im Leipziger City Tunnel: Bahnbetrieb für einige Stunden unterbrochen (Archivbild).
Bild: Patricia Bartos/dpa
Sachsen
Großübung im Leipziger City Tunnel: Bahnbetrieb unterbrochen
Rettungskräfte proben den Ernstfall im City Tunnel: Wie realistisch die Großübung in Leipzig abläuft und welche Herausforderungen bei einem Massenanfall von Verletzten warten.

Leipzig.

Im Leipziger City Tunnel wird in der Nacht zu Montag ein Ernstfall geprobt. Dabei wird der Bahnbetrieb an der Station Bayerischer Bahnhof von Sonntagabend 22.00 Uhr bis Montagfrüh 4.00 Uhr unterbrochen, wie die Stadt mitteilte. Bei der Übung soll der Ernstfall mit einem Massenanfall von Verletzten simuliert werden.

Ziel sei die Überprüfung der bestehenden Sicherheitskonzepte sowie des koordinierten Zusammenwirkens aller beteiligten Einsatzkräfte unter realistischen Bedingungen. Getestet werden unter anderem die Erstversorgung, die Brandbekämpfung, die Wasserentnahme im Tunnel und das Eindringen in ein Schienenfahrzeug. (dpa)

