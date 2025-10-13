Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Matthias Ecke (SPD) ist seit 2022 sächsischer Europaabgeordneter. (Archivbild)
Matthias Ecke (SPD) ist seit 2022 sächsischer Europaabgeordneter. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Matthias Ecke (SPD) ist seit 2022 sächsischer Europaabgeordneter. (Archivbild)
Matthias Ecke (SPD) ist seit 2022 sächsischer Europaabgeordneter. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Grüne: 17 Monate nach Angriff kein Prozessbeginn in Sicht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast anderthalb Jahre nach dem brutalen Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Ecke gibt es noch keinen Termin für einen Prozess. Die Grünen sprechen von einem "fatalen Signal" für den Rechtsstaat.

Dresden.

Die Dresdner Grünen kritisieren die anhaltende Verzögerung im Verfahren nach dem Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke und ein Mitglied der Grünen im Mai 2024. Dass die mutmaßlichen Täter auch nach 17 Monaten noch nicht auf der Anklagebank säßen, sei ein fatales Signal, sagte die Sprecherin des Grünen-Kreisverbands, Pauline Brun. 

Forderung nach Maßnahmen

"Es erweckt den Eindruck, dass unser Rechtsstaat angesichts politisch motivierter Gewalt nicht schnell und entschlossen reagieren kann", ergänzte Parteikollegin Claudia Creutzburg. Sie bezeichnete den Zustand als unhaltbar für die Opfer. 

Die Grünen fordern unverzügliche Maßnahmen zur Beschleunigung des Verfahrens und ein Konzept für die Verfolgung politisch motivierter Straftaten mit der gebotenen Priorität und Effizienz. 

Anklage im Januar erhoben

Bereits im Januar hatte die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen drei junge Männer erhoben. Da sie zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt waren, ist das Jugendschöffengericht zuständig, das nicht öffentlich verhandelt. Wann der Prozess beginnen soll, ist noch unbekannt. 

Angriff beim Plakate aufhängen

Zwei Beschuldigten wirft die Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung vor. Sie sollen zunächst den Dresdner Europaabgeordneten Ecke angegriffen haben, als er Wahlplakate für die Europawahl aufhing. Ecke erlitt unter anderem einen Jochbeinbruch und einen Bruch der Augenhöhle. Anschließend schlugen und traten die Angreifer mutmaßlich einen Politiker der Grünen, der in der Nähe ebenfalls Plakate aufhing. Der dritte Beschuldigte wurde wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen angeklagt. 

Die drei mutmaßlichen Täter waren zur Tatzeit 17 Jahre alt und damit Jugendliche. Deshalb sind sie vor dem Jugendschöffengericht angeklagt. Der Gerichtssprecher wies darauf hin, dass das Verfahren nicht öffentlich verhandelt wird. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Zwei große Prozesse ab November vor dem OLG Dresden
Vor dem Oberlandesgericht Dresden starten im November zwei große Prozesse. (Archivbild)
Ab November beschäftigen das Oberlandesgericht Dresden zwei Mammutprozesse. In einem geht es um das NSU-Umfeld, im anderen um das Umfeld von Lina E..
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
02.10.2025
1 min.
Männer nach brutaler Attacke in Dresden angeklagt
Gegen vier Männer hat die Staatsanwaltschaft nach einer Attacke mit Metallschläuchen in Dresden Anklage erhoben. (Archivbild)
Vier Männer sollen in Dresden mit Metallschläuchen auf zwei Opfer eingeschlagen und sie getreten haben. Staatsanwaltschaft hat nun Anklage erhoben. Das wirft die Ermittlungsbehörde den Männern vor.
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
16:30 Uhr
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
15:21 Uhr
3 min.
Streit um Rundfunkbeitrag geht in weitere Runde
Der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Kann man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern, wenn einem das Programm nicht vielfältig genug erscheint? Das Bundesverwaltungsgericht hat ein grundsätzliches Urteil dazu gefällt.
Mehr Artikel