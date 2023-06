Grüne begrüßen Einigung zur Fachkräfte-Einwanderung

Mit den Stimmen der Ampel-Fraktionen wurde am Freitag im Bundestag das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Der sächsische Wirtschaftsminister und Sachsens Grüne sehen in der Einigung Chancen für den Freistaat.

Dresden/Berlin. Die zwischen den Ampel-Parteien vereinbarte Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes wird nach Ansicht von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und den Grünen im Sächsischen Landtag die Chancen für ausländische Arbeitskräfte und Wirtschaft verbessern. "Zum ersten Mal hat Deutschland ein Einwanderungsgesetz, das sich klar zu einer gesteuerten Fachkräftezuwanderung bekennt und entsprechende Instrumente dafür schafft", sagte Dulig am Freitag in Dresden. Dies sei eine gute und wichtige Nachricht und erkenne endlich die Lebensrealitäten an.

"Fortschritt braucht Fachkräfte und dafür müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen, auch hier in Sachsen." Der Freistaat müsse seine vorhandenen Potenziale noch besser heben. Ein zentraler Baustein sei die verstärkte Aus- und Weiterbildung, um den schnell wandelnden Anforderungen gerecht zu werden.

Auch die Grüne-Abgeordnete Petra Čagalj Sejdi begrüßte die Einigung. "Von dieser Einigung geht eine wichtige Botschaft aus: Unser Land braucht Zuwanderung." Hierfür öffne Deutschland nun sein Einwanderungsrecht. "Mit der Aufnahme des Spurwechsels gelingt ein echter Paradigmenwechsel in der Integrationspolitik." Ein Wechsel vom Asylverfahren in die Möglichkeit einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis durch ein Arbeitsverhältnis sei nun möglich. Zudem werde der Nachzug der Familie erleichtert. "Das eröffnet vielen Menschen eine echte Perspektive", sagte die Grünen-Politikerin.

SPD, FDP und Grüne hatten sich vor einer Woche auf eine Reihe von Änderungen an dem ursprünglichen Gesetzentwurf geeinigt. Am Freitag beschloss der Bundestag das angepasste Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Neu ist in dem Gesetzentwurf unter anderem die sogenannte Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems. Zu den Kriterien, für die es Punkte gibt, gehören Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug. IT-Fachkräfte sollen künftig auch ohne Hochschulabschluss kommen dürfen, sofern sie bestimmte Qualifikationen nachweisen können. Leichter werden soll es auch für Asylbewerber, die vor dem 29. März 2023 eingereist sind, die eine qualifizierte Tätigkeit ausüben oder in Aussicht haben.

Grünen-Wirtschaftsexperte Gerhard Liebscher sagte: "Deutschland wird mit dieser Einigung als Einwanderungsland attraktiver." Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz räume zahlreiche Hürden aus dem Weg und trage dazu bei, den Wohlstand und die Sozialsysteme in Zukunft zu erhalten und Kommunen zu entlasten. "Die Verschlankung des Einwanderungsrechts gibt uns im Freistaat eine echte Chance für den sächsischen Strukturwandel", so Liebscher. (dpa)