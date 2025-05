Grüne legen Maßnahmenpaket für frühkindliche Bildung vor

Für Lernen ist keiner zu klein. Schon in den Kindertagesstätten sollen Mädchen und Jungen auf die Schule gut vorbereitet werden.

Dresden.

Die Grünen wollen die frühkindliche Bildung in Sachsen verbessern. Dafür wollen sie ein Maßnahmenpaket vorlegen, der Antrag soll am Mittwoch in den Landtag eingebracht werden. "Frühkindliche Bildung ist das Fundament, auf dem die Entwicklung unserer Kinder aufbaut. Die Überarbeitung des sächsischen Bildungsplans bietet uns die Chance, hier entscheidende Anpassungen vorzunehmen", betonte die Abgeordnete Christin Melcher (Grüne). Deshalb legt ihre Fraktion ein Maßnahmenpaket vor: "So wollen wir die Weichen für eine gute Zukunft unserer Kleinsten stellen."