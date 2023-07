Grüne und Linke wollen Aktionspläne für Hitzeschutz

Dresden. Linke und Grüne in Sachsen haben sich für landesweite Aktionspläne zum Schutz vor Hitze ausgesprochen. So können konkrete Maßnahmen wie Frühwarnsysteme und die Einrichtung von Kälteräumen verankert werden, sagte die Grünen-Abgeordnete Kathleen Kuhfuß am Mittwoch im Sächsischen Landtag. Ihre Fraktion hatte das Thema Klimawandel und Folgen für die Aktuelle Stunde im Parlament beantragt.

"Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Die Klimakrise konfrontiert uns mit immer häufigeren und heftigeren Hitzewellen und Dürrephasen. Diese enorme Hitze stellt eine ernsthafte Gefahr für unsere Gesundheit dar", betonte Kuhfuß. Besonders ältere Leute, Menschen mit Vorerkrankungen und Schwangere seien erheblichen Risiken ausgesetzt. Sachsen habe eine Verantwortung, das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen.

Linke-Parteichefin Susanne Schaper sieht den Freistaat auch wegen der demografischen Entwicklung mit einem immer größeren Teil älterer Menschen in der Pflicht. Ein Großteil der Städte habe noch keinen Hitzeschutzplan, einen landesweiten gebe es nicht. Die Regierung sollte ferner ein Warnsystem einrichten sowie öffentliche Trinkwasserbrunnen, Kälteräume, Sprühdusch- und Sprühnebelanlagen unbürokratisch fördern.

Daniela Kuge (CDU) verwies auf das Hitzewarnsystem in Frankreich. Es ist bereits seit 2004 in Kraft, nachdem im Jahr zuvor Tausende Menschen Opfer der Hitze wurden. Das mehrstufige Warnsystem sieht etwa die Einrichtung von Frischräumen vor, besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen werden informiert, Hospitäler, Feuerwehren, Wasserversorger und Krisenstäbe vorbereitet. Kuge sprach sich für eine breite Kampagne in der Öffentlichkeit aus. Vielen Menschen sei gar nicht bewusst, dass sie zu einer Risikogruppe gehörten.

Die AfD-Politiker Thomas Prantl und Jörg Urban warfen den Grünen Panikmache vor und brachten ein Argument, das die AfD in der Klimadebatte immer wieder ins Feld führt. Demnach habe es Klimawandel schon immer gegeben, man müsse sich nur anpassen. Nach Ansicht von Prantl ruiniert "Klimafundamentalismus" das Land ohne den kleinsten Vorteil für die Umwelt. Es gebe einen "Terror der Klimaextremisten."

Zuletzt trat der auch für Klimaschutz verantwortliche Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) ans Rednerpult. Er ging gleich zu Beginn auf das AfD-Argument ein. Der von Menschen verursachte Klimawandel sei eine wissenschaftliche Frage und von der Wissenschaft inzwischen beantwortet, sagte er. Wissenschaftliche Fakten könne man nur zur Kenntnis nehmen und politisch daraus Schlussfolgerungen ziehen. Die Folgen des Klimawandels ließen sich heute weltweit beobachten. (dpa)