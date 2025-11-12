Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Grünen warnen vor einer Abwärtsspirale im sächsischen Kulturbetrieb (Archivbild).
Die Grünen warnen vor einer Abwärtsspirale im sächsischen Kulturbetrieb (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Die Grünen warnen vor einer Abwärtsspirale im sächsischen Kulturbetrieb (Archivbild).
Die Grünen warnen vor einer Abwärtsspirale im sächsischen Kulturbetrieb (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Grüne warnen vor Abwärtsspirale im sächsischen Kulturbetrieb
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsen preist sich gern als Land der Kultur. Doch knappe Kassen machen auch vor den kulturellen Institutionen des Freistaates nicht halt.

Dresden.

Die Grünen haben angesichts von Kürzungen bei den staatlichen Kultureinrichtungen vor einer Abwärtsspirale im Kulturbetrieb gewarnt. Mit dem aktuellen Doppelhaushalt seien sie zu empfindlichen Sparmaßnahmen gezwungen, erklärte die Abgeordnete Claudia Maicher, die dazu eine Kleine Anfrage im Landtag gestellt hatte. "Diese Kürzungen durch die Hintertür sind eine ernstzunehmende Belastung für die Zukunft der Kulturstaatsbetriebe."

Grüne befürchten Verlust an Attraktivität der Einrichtungen 

Maicher zufolge ziehen die Einsparungen die Attraktivität der Angebote stark in Mitleidenschaft. "Was ist das für ein Signal, wenn Eintrittspreise steigen und gleichzeitig Öffnungszeiten eingeschränkt werden müssen? Wenn Neuproduktionen, Festivals, Angebote für junge Menschen und Sonderausstellungen zurückgefahren oder abgesagt werden müssen", fragte die Abgeordnete.

Maicher, kulturpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, sieht auch wichtige Arbeit im Hintergrund gefährdet - von der Forschung über die Digitalisierung bis hin zur Restaurierung und Instandhaltung. Auch 2026 werde man wegen des Spardrucks viele Maßnahmen weiter aussetzen müssen. "Ich blicke deshalb mit großer Sorge auf die Entwicklung unserer Kulturstaatsbetriebe. Die Kürzungen gefährden ihre internationale und regionale Ausstrahlung und ihre Bedeutung als kulturelle Botschafter in unserer Gesellschaft."

Appell an Kulturministerin Klepsch

"Es ist jetzt an Kulturministerin Barbara Klepsch, diese Abwärtsspirale nicht sehenden Auges weiterzudrehen. Ich erwarte, dass sich die Ministerin bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2027/2028 wieder mehr für den Erhalt unseres kulturellen Erbes und des exzellenten Niveaus unserer Kulturstaatsbetriebe einsetzt", richtete Maicher einen Appell an die CDU-Politikerin.

Maicher rechnete vor, dass allein die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 5,7 Prozent des Gesamtetats und das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen in Leipzig 6,6 Prozent einsparen müssten. Der Semperoper und dem Staatsschauspiel in Dresden würden in diesem Jahr mehr als drei Millionen Euro fehlen.

Weniger Premieren, weniger Geld für Gästehonorare

Das Kulturministerium hatte in seiner Antwort auf die Kleine Anfrage auch darauf verwiesen, was die einzelnen Einrichtungen an Sparmaßnahmen bereits jetzt umsetzen. Für den Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater (Semperoper und Staatsschauspiel) wurden unter anderem weniger Neuproduktionen, eine Reduzierung der Gästehonorare und eine voraussichtliche Einstellung des Theaterfestivals Fast Forward im Jahr 2026 genannt - sofern sich keine weiteren Finanzierungsquellen eröffnen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
„Verborgene Erinnerung“: Neue Ausstellung von André Uhlig in Hohenstein-Ernstthal
André Uhlig zeigt in der „Kleinen Galerie“ auch das Acrylbild „Wanderer in Böhmen“.
Der Landschaftsmaler und Grafiker André Uhlig zeigt ab Donnerstag rund 30 Arbeiten in der „Kleinen Galerie“. Zu sehen sind auch Kohlezeichnungen markanter Hohenstein-Ernstthaler Gebäude.
Cristina Zehrfeld
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
14:00 Uhr
3 min.
Historischer Dampfzug kommt ins Vogtland
Lichterfahrten mit der Dampflok werden am Wochenende Hunderte nach Gunzen locken.
Lichterfahrten gegen das November-Nebelgrau: Dieses Konzept beschert den Gunzener Eisenbahnfans Jahr für Jahr viele Besucher. Am Wochenende ist es wieder soweit. Zudem warten zwei Vorträge auf Eisenbahnfans.
Daniela Hommel-Kreißl
03.11.2025
2 min.
Dresden plant große Rubens-Ausstellung zum 450. Geburtstag
In der Gemäldegalerie Alte Meister ist für 2027 eine Ausstellung zu Peter Paul Rubens geplant. (Archivbild)
2027 feiert Dresden den 450. Geburtstag von Peter Paul Rubens mit einer großen Ausstellung. Was Besucher in der Gemäldegalerie Alte Meister erwartet.
29.10.2025
2 min.
Sächsischer Landtag stimmt über Rundfunk-Reformen ab
Der Sächsische Landtag will am Mittwoch unter anderem über den Reformstaatsvertrag zum Rundfunk abstimmen. (Archivbild)
Beim Reformstaatsvertrag für den Rundfunk ist die Zustimmung aller Bundesländer erforderlich. Jetzt ist Sachsen am Zug. Es wird ein knappes Votum erwartet.
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel