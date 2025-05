Grünen-Politiker sieht Sachsen in einer tiefen Krise

Das Tischtuch zwischen den sächsischen Grünen und ihrem einstigen Koalitionspartner CDU scheint endgültig zerschnitten. Grünen-Frontmann Wolfram Günther zieht eine ernüchternde Bilanz.

Dresden.

Der sächsische Grünen-Politiker Wolfram Günther wähnt den Freistaat in einer tiefgehenden politischen Krise. In einem Interview der "Sächsischen Zeitung" wirft er der Landesregierung vor, nicht mehr handlungsfähig zu sein. Günther war in der vergangenen Legislaturperiode Minister für Umwelt, Klimaschutz, Energie und Landwirtschaft.