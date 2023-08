Grundschule richtet Haltestellen für Elterntaxis ein

Wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, folgt oft ein Verkehrschaos. Um das Ärgernis loszuwerden, richten Schulen Haltestellen für die sogenannten Elterntaxis ein. Von dort haben die Kinder nur noch ein paar Meter zu Fuß bis zur Schule.

Dresden.

An einer Dresdner Grundschule können Eltern ihre Kinder im Umfeld der Einrichtung künftig an Haltestellen für die sogenannten Elterntaxis absetzen. Denn die Autos, mit denen die Mädchen und Jungen zur Schule gebracht werden, sorgen dort immer wieder für Stau. "Elterntaxis verstopfen Zufahrtsstraßen, parken in zweiter und sogar dritter Reihe und schaffen damit zahlreiche Gefahrensituationen für ihre und andere Kinder", erklärt Dirk Reelfs, Sprecher des Kultusministeriums, am Montag auf Anfrage. Für die Kinder wäre es sicherer, wenn Eltern ihnen den Weg zu Fuß zutrauen würden.