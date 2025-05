Grundschulen können wieder kostenlose Spiele gewinnen

Spielen und gleichzeitig lernen? Der Verein "Mehr Zeit für Kinder" macht es möglich. Schulen können nun wieder beim Wettbewerb des Vereins mitmachen.

Dresden.

Grundschulen in Sachsen können auch in diesem Jahr wieder beim Wettbewerb "Spielen macht Schule" kostenlose Spiele und Spielzeuge für ihre Schüler gewinnen. Bis zum 6. Juni können Schulen ein Konzept für ein Spielezimmer einreichen, wie das Kultusministerium mitteilte. Auch Eltern- und Fördervereine können in Absprache mit Lehrern ein Ideenpapier einreichen.