Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei einem Raub in Dresden ist ein 28-Jähriger von Angreifern verletzt worden. (Symbolbild)
Bei einem Raub in Dresden ist ein 28-Jähriger von Angreifern verletzt worden. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Bei einem Raub in Dresden ist ein 28-Jähriger von Angreifern verletzt worden. (Symbolbild)
Bei einem Raub in Dresden ist ein 28-Jähriger von Angreifern verletzt worden. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Gruppe attackiert und bestiehlt 28-Jährigen in Dresden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am frühen Morgen bedrängen mehrere Männer einen 28-Jährigen in einem Geschäft in Dresden. Die Täter schlagen zu und rauben Handy und Geld.

Dresden.

Nach einem Raub in Dresden hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Vier Täter sprachen nach Darstellung der Ermittler am frühen Samstagmorgen einen 28-Jährigen in einem Laden an und durchsuchten dann unvermittelt seine Taschen. Als der Mann wegrannte, hätten die Angreifer ihn verfolgt, auf ihn eingeschlagen und ihm eine Tasche mit Portemonnaie und Handy gestohlen. 

Polizisten konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren fassen. Bei einem von ihnen sei die Geldkarte des Opfers gefunden worden. Der 28-Jährige selbst wurde den Angaben nach bei dem Angriff leicht verletzt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
18:00 Uhr
3 min.
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europa- und Kommunalwahlkampf 2024 wurden zahlreiche Wahlplakate zerstört.
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Benjamin Lummer
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
12.10.2025
2 min.
Zwei Fälle in einer Nacht: Räuber in Dresden gefasst
Zweimal wurde die Dresdner Polizei in der Nacht zu Samstag wegen Raubes alarmiert. (Symbolbild)
Erst am Alaunplatz, dann am Albertplatz: In einer Nacht wurden in der Dresdner Neustadt gleich zwei junge Männer überfallen. Die Polizei hat mehrere jugendliche Verdächtige gefasst.
28.10.2025
2 min.
Mann in Straßenbahn mit Messer verletzt - zwei Festnahmen
Beide Tatverdächtige wurden nach dem Angriff in der Straßenbahnlinie 12 festgenommen. (Symbolbild)
Blutiger Streit in der Bahn: Zwei Männer, die der rechten Szene zugeordnet werden, attackieren einen Fahrgast. Der Staatsschutz ermittelt.
Mehr Artikel