Gruppe attackiert und bestiehlt 28-Jährigen in Dresden

Am frühen Morgen bedrängen mehrere Männer einen 28-Jährigen in einem Geschäft in Dresden. Die Täter schlagen zu und rauben Handy und Geld.

Dresden. Nach einem Raub in Dresden hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Vier Täter sprachen nach Darstellung der Ermittler am frühen Samstagmorgen einen 28-Jährigen in einem Laden an und durchsuchten dann unvermittelt seine Taschen. Als der Mann wegrannte, hätten die Angreifer ihn verfolgt, auf ihn eingeschlagen und ihm eine Tasche mit Portemonnaie und Handy gestohlen.

Polizisten konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren fassen. Bei einem von ihnen sei die Geldkarte des Opfers gefunden worden. Der 28-Jährige selbst wurde den Angaben nach bei dem Angriff leicht verletzt. (dpa)