Gruppe überfällt Paar in Wohnung und greift Polizisten an

Görlitz.

Mehrere Männer haben im sächsischen Görlitz ein Pärchen in dessen Wohnung überfallen und später Polizisten unter "Sieg Heil"-Rufen attackiert. Zunächst hätten vier Männer einen 34-Jährigen und eine 27-Jährige in der Wohnung zusammengeschlagen und seien geflüchtet, teilte die Polizei am Samstag mit. Als alarmierte Beamten am Freitagabend in der Wohnung den Fall aufnahmen, kehrte die Gruppe zurück und attackierte die Polizisten. Einem Polizeisprecher zufolge wurde aus der Gruppe "Sieg Heil" gerufen und der Hitlergruß gezeigt. Einer der Männer bedrohte die Beamten mit einem Messer.