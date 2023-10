Guardiola lobt nach Umbruch Leipzig: "Klare Strategie"

Leipzig.

Für Star-Trainer Pep Guardiola ist der Erfolg von RB Leipzig trotz des Umbruchs im Sommer keine Überraschung. "Der Grund ihres Erfolgs ist eine klare Strategie und dass alle in eine Richtung gehen. Wenn das passiert, hat man einen stabilen Club. Dann gewinnt man den Pokal, qualifiziert sich für die Champions League und ist in der Meisterschaft vorn dabei. Davor habe ich großen Respekt", sagte der Coach von Manchester City. Der Titelverteidiger tritt am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) in Leipzig an.