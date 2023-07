Günther kritisiert geplante Kürzungen von Agrarmitteln

Dresden.

Der sächsische Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) hat den Bund aufgefordert, die geplanten Reduzierungen beim Programm "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" zurückzunehmen. Die Kürzungsvorschläge aus dem Bundesfinanzministerium seien "ein Anschlag auf den Osten und auf die ländlichen Räume", sagte Günther am Mittwoch in Dresden: "Sie werfen uns zurück bei den dringend nötigen Anpassungen von Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Wasserversorgung an die Klimakrise. Das schadet Sachsen massiv."