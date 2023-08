Günther warnt vor Gefahren durch abgestorbene Äste und Bäume

Dresden.

Forstminister Wolfram Günther (Grüne) hat vor Gefahren durch verdorrte Äste und tote Bäume in Wäldern und Parks gewarnt. Die Klimakrise samt häufigerer Dürren führe dazu, dass Bäume weniger Wasser zur Verfügung hätten, erklärte er am Freitag. "In Folge dessen sterben Bäume teilweise ab." Laut Sachsenforst ist die Fläche mit abgestorbenen Birken, Buchen und Eichen voriges Jahr mit fast 2400 Hektar fast doppelt so groß gewesen wie nach den Trockenjahren 2003 und 2005. Daher steige die Gefahr von Personen- und Sachschäden durch abbrechende Äste oder umstürzende Bäume. Besucher in Wäldern und Parks sollten auf etwaige Gefahren achten und Wälder bei starkem Wind oder Sturm meiden, hieß es. (dpa)