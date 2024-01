Gut ein Drittel mehr Passagiere am Flughafen in Prag 2023

Prag.

Der internationale Flughafen in Prag hat im vorigen Jahr mehr als 13,8 Millionen Passagiere abgefertigt. Das entspricht einem Plus von 29 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Die guten Zahlen vor der Corona-Pandemie seien indes noch nicht ganz erreicht worden. "Im Rekordjahr 2019 konnte man von Prag aus zu 190 Destinationen fliegen, im Jahr 2023 waren es immerhin 167", sagte Flughafendirektor Jiri Pos. Zum Vergleich: An Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz Frankfurt wurden 2023 rund 59,4 Millionen Fluggäste gezählt.