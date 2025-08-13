Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Anzahl der Angebote ist nicht in jedem Bundesland gleich verteilt. (Symbolbild)
Die Anzahl der Angebote ist nicht in jedem Bundesland gleich verteilt. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die Anzahl der Angebote ist nicht in jedem Bundesland gleich verteilt. (Symbolbild)
Die Anzahl der Angebote ist nicht in jedem Bundesland gleich verteilt. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Guter Versorgungsgrad bei Schwangerschaftsabbrüchen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer ungewollt schwanger ist, findet nicht immer sofort Hilfe in der Nähe. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehören zu den Ländern mit einem hohen Versorgungsgrad. Es gibt aber Unterschiede.

Magdeburg/Dresden/Erfurt.

Bei der medizinischen Versorgung von ungewollt schwangeren Frauen zählen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu den Bundesländern mit einer guten Versorgungslage. Wie aus einer vom Bundesgesundheitsministerium geförderten Studie hervorgeht, ist der Versorgungsgrad in den drei Bundesländern hoch - ebenso wie in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Hamburg, Bremen und Berlin. Für Bayern, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wurde dagegen ein geringer Versorgungsgrad festgestellt.  

Projekt mit gesundheitspolitischer Relevanz

Die Autoren führen die vergleichsweise gute Versorgung auch auf die frühere Rechtslage in der DDR zurück. Die dort bis 1993 geltende sogenannte Fristenlösung und der staatliche Versorgungsauftrag hätten zu einer besseren Versorgungslage geführt, die in Teilen bis heute fortwirke. 

Die gesundheitspolitische und gesellschaftliche Relevanz des Themas liege auch darin, dass ungewollte Schwangerschaften Kosten für das Gesundheitssystem nach sich zögen und mit Belastungen und schwierigen Lebenssituationen verbunden sein könnten, so die Autoren der Studie. 

Große regionale Unterschiede

Fast 95 Prozent der befragten Gynäkologinnen und Gynäkologen halten laut Studie die Möglichkeit zum Schwangerschaftsabbruch für einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung. Barrieren seien aber fehlende Angebote sowie unzureichende Räumlichkeiten.

Wenngleich der Versorgungsgrad in den drei Bundesländern als hoch eingestuft wurde, gibt es laut Studie in den einzelnen Ländern regionale Unterschiede. So gibt es jeweils kleinere Gebiete, in denen der Weg zu einer Einrichtung für einen Schwangerschaftsabbruch weiter als 40 Autominuten entfernt liege. 

In Sachsen-Anhalt sind das Gebiete im Harz, in der Altmark und im Fläming, in Sachsen vor allem an der Grenze zu Tschechien und Thüringen Gebiete rund um Gotha. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
13.08.2025
2 min.
Immer mehr Renten werden besteuert
In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden immer mehr Renten besteuert. (Archivbild)
In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen Ruheständler mehr Abgaben leisten als noch vor einigen Jahren. Das BSW sieht diese Entwicklung kritisch.
13.08.2025
1 min.
Rund 40 Prozent Teilzeitquote bei Lehrkräften in Sachsen
Viele Lehrer und Lehrerinnen in Deutschland arbeiten in Teilzeit. (Symbolbild)
Besonders Lehrerinnen arbeiten oft in Teilzeit - das zeigt eine aktuelle Statistik. Doch es gibt große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Wo steht Sachsen?
Mehr Artikel