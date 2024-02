Gysi will sich für Verhandlungen bei SRW einsetzen

Für einen Tarifvertrag und höhere Löhne streiken Beschäftigte des Recycling-Unternehmens SRW seit mehr als 100 Tagen. Der Linken-Politiker Gysi will sich nun an die chinesische Botschaft wenden.

Rötha.

Der Linke-Politiker Gregor Gysi will sich nach seinem Besuch der Streikenden des Schrott- und Recycling-Betriebs SRW metalfloat in Rötha (Landkreis Leipzig) für Verhandlungen mit dem Arbeitgeber einsetzen. Gysi werde sich an die chinesische Botschaft und an die Geschäftsführung des Mutterkonzerns in Hongkong wenden, teilte die sächsische Linke am Dienstag mit. "Gespräche sind das Mindeste. Ich werde mich dafür einsetzen, dass ihr wieder an den Verhandlungstisch kommt", versicherte Gysi den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei seinem Besuch am Montag.