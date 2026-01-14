MENÜ
  • Haarausfall, „Mädchen-Wohnung“, neuer Mann an ihrer Seite: Dresdner Influencerin Patrice Aminati antwortet den Fans

In ihrer Instagram-Story zeiget Patrice Aminati kahle Stellen auf ihrem Kopf als Folge der Krebsbehandlung. (Montage) Bild: Screenshots Instagram/Patrice Aminati
In ihrer Instagram-Story zeiget Patrice Aminati kahle Stellen auf ihrem Kopf als Folge der Krebsbehandlung. (Montage) Bild: Screenshots Instagram/Patrice Aminati
Haarausfall, „Mädchen-Wohnung“, neuer Mann an ihrer Seite: Dresdner Influencerin Patrice Aminati antwortet den Fans
Von Patrick Hyslop
Seit Jahren kämpft Patrice Aminati gegen den Hautkrebs, im Dezember trennte sie sich von ihrem Ehemann. Gibt es bereits einen neuen Mann in ihrem Leben? Unter anderem darauf antwortete sie nun.

Dresden.

Influencerin und Model Patrice Aminati sorgte zuletzt für Schlagzeilen, als sie im Dezember 2025 die Trennung von ihrem Ehemann Daniel bekannt gab. Seither war es um die unheilbar an Krebs erkrankte 30-Jähriger etwas stiller geworden. Bis jetzt.

„Gerade habe ich etwas Zeit und lese viele Eurer Kommentare“, schrieb sie ihren mehr 234.000 Followern in einer Instagram-Story. Durch die Beiträge der User entstünden Diskussionen. „Einige öffentliche Kommentare möchte ich jetzt aufgreifen“, kündigte sie an.

So antwortete sie einer Nutzerin, dass sie sich nach der Trennung jeden Tag „etwas mehr bei mir selbst angekommen“ fühle. Sie und Töchterchen Charly Malika hätten sich in den letzten vier Monaten in ihrer kleinen „Mädchen-Wohnung“ eingerichtet und ein neues Zuhause geschaffen. Mit ihrem Mann hatte Patrice nahe Dresden gelebt.

Haare verloren: Aminati macht anderen Mut

Andere von ihr aufgegriffene Kommentare zielten auf ihre Haare ab. „Oh, keine Perücke mehr“, notierte ein Nutzer. Eine Userin schrieb: „Angeblich Perücke gebraucht wegen Haarausfall und jetzt schlendert sie mit Wallemähne?“

Dem entgegnete Patrice mit einem kurzen Video, welches ihren Haarausfall im Zuge der Krebstherapie dokumentiert: große, kahle Stellen auf ihrem Kopf sind zu sehen.

Allen, die eine ähnlich schwere Zeit durchmachen müssen, macht sie Mut: „Bitte seid nicht traurig und haltet durch. Haare können wieder wachsen.“ Der Haarverlust sei eine der geringsten Nebenwirkungen der Behandlung gewesen.

Gibt es einen neuen Partner?

Aber auch das Privatleben der 30-Jährigen interessierte die Follower. Vor allem die Frage, ob es nach der Trennung bereits einen neuen Mann in ihrem Leben gibt? Eine Nutzerin notierte: „Ich tippe auf keine zwölf Monate und es gibt einen Neuen, Leute.“

Auch ihr Ex Daniel habe sie gefragt, ob es einen Neuen gebe, antwortet Patrice. „Meine Antwort: Meinst Du meine behandelnde Ärztin, die ich fast täglich aufsuchen muss?“

Es gebe in ihrem Leben derzeit viele Baustellen, lässt sie weiter wissen: „Zwei davon sind mein Körper und meine Gesundheit.“ Diese forderten ihre ganze Kraft. Das legt nahe: Es gibt keinen neuen Partner.

Die Noch-Frau des TV-Moderators Daniel Aminati hatte ihre Hautkrebserkrankung 2023 kurz nach der Geburt ihrer Tochter öffentlich gemacht. Im Gespräch mit der „Zeit“ sagte sie vergangenes Jahr, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde. „Krebsstadium 4, nicht mehr heilbar“, so die junge Mutter damals. (phy)

